Москва, 2 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Сообщения о возможном запуске «Северных потоков» связано с планами США купить их за небольшие деньги, чтобы впоследствии контролировать поставки энергоресурсов в Европу, заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум.

Stefan Sauer/Global Look Press

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что бывший главный исполнительный директор проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг занимается планированием возобновления работы газопровода при поддержке американских инвесторов. В издании также сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлена об этой инициативе, рассматриваемой как часть стратегии по улучшению отношений с Россией.

«Сам по себе проект был крайне выгоден Европейскому Союзу, но его просто уничтожили. По крайней мере, подорвали три нитки из четырех. Но ситуация меняется, сейчас, по прошествии такого продолжительного времени. Меняется и отношение американцев к этому трубопроводу. Просто из-за того, что он простаивал, все предприятия, соответствующие структуры, проходят процедуру банкротства. Ну и в Соединенных Штатах решили попробовать поучаствовать в установлении контроля над северными потоками», — заявил эксперт.

Политолог полагает, что у представителей американского крупного бизнеса есть серьёзные планы на «Северные потоки». Собеседник агентства допустил, что бизнесмены из Штатов хотят выкупить газопроводы по низким ценам, а впоследствии настаивать на возобновлении работы потоков.

«Тем более были соблюдены даже все эти требования энергопакета европейского, где различные предприятия обеспечат поставку самого газа, кто-то займётся транзитом, распределением. Но самое главное для американцев, что они получат возможность контролировать потоки энергоресурсов в Европу, будут с этого получать неплохую прибыль и держать под контролем европейцев. Так что вполне возможно, что такая схема заработает», — сообщил Дудчак.

Говоря о возможностях запуска «Северных потоков», эксперт также предположил, что американцы хотят использовать это как аргумент на предстоящих переговорах между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Ведь необходимо будет ещё посмотреть на то, как поменяется стоимость энергоресурсов, поставляемых по газопроводу из России в Европу с учётом того, что появятся дополнительные посредники из США, которые тоже будут влиять на финальную цену, уточнил экономист.

«Мы неоднократно слышали заявление о том, что Россия открыта к переговорам. С другой стороны, радует то, что на высоком уровне звучит общее и единое мнение, что просто так давать возможность вернуться западным корпорациям на рынок России никто не будет. Есть свои задачи, свои цели у российских производителей. Терять свои позиции было бы неправильно», — заявил Дудчак.

Собеседник агентства также отметил, что необходимо будет ещё посмотреть в каждом отдельном случае, кто как уходил с российского рынка, что за это время делал, поддерживал ли ВСУ. Будет немало вопросов к этим желающим вернуться, и всё будет рассматриваться в индивидуальном порядке, в заключение добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил британской газете Financial Times, что не владеет сведениями о каких-либо переговорах с американской стороной по поводу запуска «Северного потока — 2». Ранее, в ноябре 2024 года, Песков заявил, что его удивляет нежелание властей Германии использовать сохранившуюся нитку «Северного потока — 2». Её можно запустить в любой момент, но вместо этого ФРГ покупает энергоресурсы по более высокой цене, чем могла бы приобрести у РФ, уточнил пресс-секретарь президента.

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Были повреждены обе нитки «СП» и одна у «СП-2».

Президент Путин подчеркнул, что диверсия такого уровня была невозможна без поддержки на государственном уровне. Он отметил, что подрыв организовали спецслужбы США.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 25 ноября заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока — 2» вопреки давлению со стороны США. Она также признала, что отказ от российского газа оказался для ФРГ «серьёзным экономическим ударом».