Херсон, 2 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. В настоящее время складывается благоприятная военно-политическая ситуация для освобождения Херсона и всего правобережья Херсонской области, заявил 2 марта глава региона Владимир Сальдо.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В своём Telegram-канале он напомнил, что ровно три года назад, 2 марта 2022 года, российские войска освободили Херсон.

«Для многих это было похоже на чудо. Целое поколение херсонцам насаждали чуждые идеи и мифы, и это казалось неотвратимым. Однако российская политическая воля и всенародная поддержка разорвали навязанную Западом игру. Крикливую украинскую власть как ветром сдуло», — написал Сальдо.

Для Северного Причерноморья начался новый период интеграции в состав России, и осталось одно самое важное — вновь освободить областной центр и правобережье, отметил губернатор.

«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится. Жди нас, Херсон!» — написал Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, на которых жители этих регионов подавляющим большинством высказались за воссоединение с РФ. ДНР и ЛНР были признаны Россией в конце февраля 2022 года. 30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о возвращении этих регионов в состав РФ.

В июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.