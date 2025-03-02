Оттава, 2 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. 74-летняя Гейл Лейн стала первой жительницей Канады, которой имплантируют в глаз зуб для восстановления зрения. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News со ссылкой на источники.

Александр Река/ТАСС

«Внутренняя часть глаза полностью здорова, но серьезная травма настолько сильно повредила переднюю часть, что на ней есть шрамы, из-за чего пациент не может видеть этим глазом», — заявил телеканалу хирург и врач-офтмальмолог Грег Молони.

Уточняется, что остео-одонто-кератопротезирование подразумевает прикрепление зуба к передней части глазного яблока. Операция проводится в два этапа: сначала у пациентки удалили зуб, после чего хирурги вырезали отверстие для пластиковой линзы и пришили зуб к внутренней стороне щеки пациента на три месяца.

«Смысл его имплантации на три месяца заключается в том, что он должен нарастить слой поддерживающей ткани», — пояснил Молони.

Позже зуб собираются соединить с глазным яблоком на втором этапе операции. Как утверждают медики, зубы идеально подходят для таких операций, так как человеческий организм отторгает любой синтетический материал в глазу.

Как передавало ранее ИА Регнум, хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве провели уникальную операцию, в ходе которой одному пациенту удалось пересадить сразу два жизненно важных органа.

Операция была сложнейшей, и её провели в два этапа. На первом мужчине сделали пересадку сердца и установили кардиостимулятор. А во время второго, когда врачи убедились, что новое сердце работает без сбоев, пациенту провели трансплантацию почки. В настоящее время мужчина готовится к выписке и после неё будет наблюдаться у профильных специалистов для прохождения необходимого лечения.

Ранее, 20 января, газета The Guardian сообщила, что хирурги из Великобритании провели уникальную операцию по удалению неоперабельной опухоли мозга через глазницу. Отмечалось, что медики перед проведением операции опробовали технику на 3D-модели головы пациентки.