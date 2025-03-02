Москва, 2 марта, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Дискуссии, ведущиеся в Европе о направлении на Украину миротворцев, являются наглостью. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу «Красная звезда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент беседы опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон «носится с какими-то идеями», как и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, о якобы подготовке тысяч миротворцев, которые будут обеспечивать прикрытие с воздуха.

«Это тоже наглость», ― считает министр.

По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса.

«Этот план введения «миротворцев» на Украину ― продолжение науськивания киевского режима на [конфликт] против нас. Эти ребята растоптали Минские договоренности. Они признались в этом совсем недавно. Их соавторы (наши западные соседи) не собирались их выполнять», ― указал Лавров.

Он добавил, что Москву об этом никто не спрашивал, и президент США Дональд Трамп это понимает, поэтому ведет себя корректно, заявляя о необходимости согласия всех сторон.

Кроме того, указал Лавров, западные страны не могут объяснить, что будет с территорией Украины и русским языком, если ее возьмут под контроль европейские миротворцы.

«Когда мы спрашиваем у этих мыслителей, что гипотетически будет с частью, которую они возьмут под контроль, те отвечают, что ничего ― там останется Украина. Я спросил у одного товарища: будет ли там запрещен русский язык? Он ничего не сказал. Они не могут произнести слова осуждения того, что произошло», ― заявил глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, европейские чиновники в беседе с газетой The Wall Street Journal 23 февраля заявили, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения «миротворцев» из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он отметил, что в этом случае Вашингтону не придётся посылать туда своих военных.

Лавров в свою очередь заявил, что заявления руководителей ряда стран Европы о возможном размещении иностранных миротворцев на Украине нацелены на разогрев конфликта. По его словам, подход, навязываемый Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта на Украине и повторное накачивание этой страны оружием.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.