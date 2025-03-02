Берлин, 2 марта, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Командующий Сухопутными войсками бундесвера генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, что вооруженные силы Германии не смогут эффективно решать растущие задачи без восстановления обязательной военной службы. Он сообщил об этом в интервью немецкому информационному агентству Deutsche Presse-Agentur.

IMAGO/Bernhard Herrmann/Global Look Press

«Если мы будем придерживаться так называемой двойной добровольности — когда и работодатель, и сам человек должны дать согласие на участие в учениях, — это не сработает», — отметил Ганте.

Он считает, что текущая система, основанная на добровольном участии как работодателей, так и самих граждан, не решит проблему кадрового дефицита, особенно в резерве.

Ганте подчеркнул, что перед бундесвером стоят новые задачи по защите страны и союзников, а также обеспечению внутренней безопасности.

5 апреля 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил о подписании указа, касающегося глобальной реорганизации немецкой армии, выступая в Берлине на праздновании 75-летия НАТО. Он подчеркнул, что целью реформы является оптимальная подготовка бундесвера к обороне в случае войны, при этом важно, чтобы никто не сомневался в невозможности нападения на территорию НАТО. Германия планирует опираться на скандинавскую модель, которая включает добровольность и гендерную нейтральность военной службы. Реформа также направлена на создание четких и прямых отношений между вооруженными силами, правительством и союзниками по НАТО.

После отмены обязательного военного призыва в 2011 году Германия перешла на профессиональную армию, но наблюдается снижение числа молодых людей, готовых служить, из-за более низких доходов по сравнению с гражданским сектором.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая 2024 года Писториус заявил, что он не поддерживает восстановление обязательного призыва. Вместо этого, по его мнению, необходимо мотивировать молодежь добровольно вступать в армию через различные социальные стимулы, такие как частичное или полное списание долгов за обучение, бесплатное получение водительских удостоверений после необходимого обучения и другие варианты.