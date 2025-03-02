Лондон, 2 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы возобновить работу газопровода. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Jens Büttner/Global Look Press

«Варниг планирует возобновить работу российского газопровода «Северный поток — 2» в Европе при поддержке американских инвесторов. В его план входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей», — указано в публикации.

В издании уточняется, что в США видят в намерении Варнига возможность для восстановления отношений с Россией, а в Европе, напротив, обеспокоены подобным сценарием развития событий.

«Возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с «Газпромом», которую могут заключить после снятия американских санкций с РФ. Тем не менее сделки между Москвой и Вашингтоном может быть недостаточно для восстановления работы газопровода, потому что существуют ещё и европейские санкции», — добавили в газете.

Сам Варниг сообщил газете, что переговоров с американцами не ведётся, а оператор соблюдает все ограничения.

Как передавало ИА Регнум, теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Были повреждены обе нитки СП и одна у СП-2.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что диверсия такого уровня была невозможна без поддержки на государственном уровне. Он отметил, что подрыв организовали спецслужбы США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2024 года заявил, что его удивляет нежелание властей Германии использовать сохранившуюся нитку «Северного потока — 2». Её можно запустить в любой момент. Вместо этого ФРГ покупает энергоресурсы по более высокой цене, чем могла бы приобрести у РФ.