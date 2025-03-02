Вашингтон, 2 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Космический аппарат Blue Ghost («Синий призрак») американской компании Firefly Aerospace совершил посадку на поверхность Луны. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.

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Успешное прилунение космического аппарата произошло в 11:36 по московскому времени 2 марта (в 03:34 по времени Восточного побережья США).

Посадочный модуль доставил на поверхность спутника Земли 10 грузов NASA для проведения различных экспериментов, в том числе изучения магнитных полей на Луне и сбора лунного грунта. Планируется, что космический аппарат проработает на Луне около двух недель.

Как сообщало ИА Регнум, запуск модуля состоялся 15 января с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома во Флориде. После двух недель на околоземной орбите аппарат активировал двигатель, отправившись в четырёхдневное путешествие к Луне. Затем модуль выполнил ещё один манёвр для выхода на лунную орбиту.

15 февраля посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») успешно вышел на эллиптическую орбиту Луны и сделал первые детализированные снимки её поверхности. Blue Ghost уже передал почти 13 Гб данных во время своего полёта к спутнику Земли, включая телеметрическую информацию с научных приборов NASA.

Проект Blue Ghost реализуется в рамках миссии Ghost Riders in the Sky («Призрачные всадники в небе»).