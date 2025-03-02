Москва, 2 марта, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Раньше невозможно было представить, что Россия и США будут голосовать за одну резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видеоинтервью от 26 февраля, которое было опубликовано 2 марта в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что РФ и США проголосовали за резолюцию ГА ООН по Украине, в которой содержатся сбалансированные формулировки относительно украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле отметили, что хотят выстраивать диалог на основе взаимного уважения и взаимной выгоды не только с США, но и со всеми странами в мире.

Бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил, что решение западных стран прекратить контакты с Россией в 2022 году после начала специальной военной операции было ошибочным. По его словам, это привело к тому, что любой прогресс в отношениях стал затруднительным.

Брентон считает, что в случае достижения мира на Украине отношения между Россией и Западом могут улучшиться до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. По его мнению, произойти это может довольно быстро, однако придется преодолеть глубокое недоверие друг к другу.

Ранее ряд финских депутатов Европарламента высказал мнение, что Евросоюзу стоит наладить отношения с Россией, поскольку «ситуация изменилась». Как показал проведенный 6–11 февраля изданием Yle опрос, они хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты издания Myśl Роlska 19 февраля высказали мнение, что Россия занимает всё более авторитетное место на международной арене, поэтому властям Польши необходимо наладить отношения с президентом РФ по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Йенс Столтенберг, занимавший должность генерального секретаря НАТО, заявил, что верит в возможность диалога с РФ, связанного с «обороной и сдерживанием».