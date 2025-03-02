Вашингтон, 2 марта, 2025, 13:10 — ИА Регнум. После провалившихся переговоров в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп съел порцию обеда, которая изначально предназначалась главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Трамп в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — отметила она.

По словам Левитт, Трамп принял решение отменить совместный обед, потому что почувствовал, что глава киевского режима не в состоянии вести мирные переговоры.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда обсуждали тему мирного урегулирования украинского конфликта.

В ходе беседы американский лидер заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров, а глава киевского режима выступил против. Трамп после публичной перебранки попросил Зеленского покинуть Белый дом.

В итоге и совместный обед, и совместная пресс-конференция политиков были отменены, а также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам. Сам Зеленский улетел в Лондон.

1 марта замглавы Белого дома Дэн Скавино показал меню сорванного обеда. Участникам трапезы должны были подать зелёный салат с помидорами, спаржей и капустой. В качестве основного блюда приготовили курицу, запечённую с розмарином, а на десерт — крем-брюле, цитрусовое печенье и ассорти из ягод.