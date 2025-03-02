Ватикан, 2 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск спокойно провел ночь после перенесенного накануне респираторного приступа, сообщает британское агентство Reuters.

/ ipa-agency.net/Global Look Press

«Ночь была мирной, Папа все еще отдыхает», — говорится в краткой записке Ватикана в воскресенье утром, которая не содержит дополнительных подробностей.

14 февраля, после завершения аудиенций, папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. 18 февраля ему диагностировали двустороннюю пневмонию, а результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения.

21 февраля кардинал Джанфранко Равази сообщил, что папа Римский, как и его предшественник Бенедикт XVI, может принять решение об отречении от престола, если его здоровье не позволит выполнять обязанности. Однако кардинал подчеркнул, что окончательное решение остается за понтификом, добавив, что Франциск намерен завершить юбилейный год христианства, отмечаемый в этом году. 88-летний Папа Франциск уже проходил лечение в больнице в прошлом году из-за воспаления дыхательных путей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта папа Франциск перенес бронхоспазм, который вызвал ухудшение работы дыхательных органов. Понтифику была проведена неинвазивная искусственная вентиляция легких.