Москва, 2 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио и помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц являются абсолютно вменяемыми людьми, поэтому в Эр-Рияде Москва и Вашингтон смогли обсудить текущие проблемы. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц (слева направо). Саудовская Аравия. Эр-Рияд.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушакови глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США были Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Рубио.

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