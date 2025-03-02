Москва, 2 марта, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ― прагматик, лозунг которого «здравый смысл». Об этом в интервью медиахолдингу «Красная звезда» 2 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент беседы опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель всё равно — MAGA (Make America Great Again). Сейчас у него новая кепка: «Всё, что Трамп обещал ― сделал». Это придаёт живой, человеческий характер политике», ― отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что благодаря приверженности Трампа здравому смыслу с интересно вести диалог.

Лавров также положительно отозвался о госсекретаре США Марко Рубио и советнике Трампа по национальной безопасности Майкле Уолтце, подчеркнув конструктивность российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

«Абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди. Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем», ― подчеркнул Лавров.

Глава МИД охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде как диалог двух серьезных стран, которые «сели поговорить, где у них что не так». Он напомнил о том, что предшественник Трампа Джо Байден много «наломал» за четыре года: разрушил все без исключения каналы контактов, ввел санкции, за которыми последовало изгнание американских компаний и убытки на сотни миллиардов долларов.

Как сообщало ИА Регнум, новая американская администрация взяла курс на восстановление связей с Россией и скорейшее урегулирование украинского конфликта. Прогресс в налаживании отношений между Россией и США наметился после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч. Также они, в частности, обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта, а также создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности прошли переговоры между российской и американской делегациями, на которой обсуждалась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча длилась более шести часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта заявил, что ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. По его словам, это поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.