Москва, 2 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде проходили без предварительной подготовки. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Об этой встрече договорились 12 февраля в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, отметил он.

«Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею в виду двусторонней. Конечно, каждая «команда» готовилась: у нас в МИД, у них — в Госдепартаменте», — сказал Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда», фрагменты которого опубликованы на сайте МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Россию на встрече в столице Саудовской Аравии 18 февраля представляли глава МИД Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США были помощник президента по национальной безопасности Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Рубио.

По словам Лаврова, на первых за долгое время очных переговорах представители двух стран договорились о создании условий, направленных на полное возобновление, а также расширение сотрудничества на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, стороны намерены устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.