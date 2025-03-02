Москва, 2 марта, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский — «чистый нацист» и предатель еврейского народа, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Говоря об инициативах европейских политиков по вводу «миротворцев» на Украину, Лавров отметил, что эти идеи — продолжение «науськивания» киевского режима на войну против России. Европейские политики ранее признались, что и не собирались выполнять Минские договорённости, напомнил Лавров.

Выдав оружие, европейцы привели на своих штыках власти сначала Петра Порошенко, потом Зеленского, и стимулировали разворот Зеленского на 180 градусов, подчеркнул глава МИД РФ.

«Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура» (это же все есть в интернете) и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил Президент России В. В. Путин, — в предателя еврейского народа», — сказал Лавров в интервью «Красной Звезде».

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