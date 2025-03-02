Богородское, Московская область, 2 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Неисправность электропроводки — вероятная причина пожара на складе пластиковой продукции в Богородском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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«По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения», — говорится в сообщении.

Точные выводы будут сделаны после осмотра склада и пожарно-технической экспертизы. Ногинская городская прокуратура контролирует ход разбирательства, добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре на складе с пластиковой тарой в деревне Большое Буньково поступило в экстренные службы около 5 часов утра. Пожарные локализовали возгорание на площади 9,5 тыс. кв. м, также указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, из-за пожара в складском здании на площади 2,5 тыс. кв. м обрушилась кровля. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка — заполненность склада пластиком и наличие там газовых баллонов. На место прибыла передвижная лаборатория для анализа проб воздуха.

В МЧС проинформировали, что к работам по ликвидации пожара привлечены 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.