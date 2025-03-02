Москва, 2 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В России проблема квадроберов уже ушла из повестки, поэтому и законопроект, устанавливающий контроль над движением, более не требуется. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженный артист России Денис Майданов.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом законопроекте. Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. Родители, которые поняли, что это игра, поиграли и закончили, — молодцы, а если они потакают детям, а дети продолжают это воспринимать как образ жизни, то это проблема», — ответил депутат на соответствующий вопрос в беседе с ТАСС.

Майданов уточнил, что разумные люди уже высказались по теме квадробинга, а большинство родителей и самих представителей движения всё поняли. Поэтому, по мнению депутата, возвращаться к этой теме смысла нет.

В начале октября 2024 года депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Тогда же при её участии был инициирован законопроект о запрете пропаганды данного движения, призванный предотвратить проникновение деструктивных идей в молодёжную среду.

Представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что квадробинг является деструктивным явлением, которое вызвано отсутствием необходимого ребёнку внимания. Она уточнила, что самым действенным способом борьбы с квадробингом будет проявление безграничной любви и повышенного внимания к своим детям.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой. Он также выразил надежду, что президенту Владимиру Путину неизвестно об этом.