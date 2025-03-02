Майкоп, 2 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. В поселке Тульском Майкопского района Адыгеи жители несколько раз за последнюю неделю замечали леопарда. Это подтвердили очевидцы, делясь информацией в социальных сетях.

Антон Балашов/РИА Новости

Зверь даже попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения, где видно, как он пробегает между домами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950755" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Леопард вышел к людям в Адыгее

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года на Камчатке медведь-шатун напал на 46-летнего заместителя гендиректора Озернинского горно-металлургического комбината. Мужчина не успел среагировать, и медведь утащил его в овраг на 40 метров от места нападения. Сотрудники комбината пытались помочь, но медведь уже разорвал тело. Медведя застрелил руководитель службы безопасности. Такие происшествия связаны с оттепелью, которая выводит животных из спячки в поисках пищи.

В сентябре 2024 года в селе Благовещенка на территории дачного посёлка в районе Лучегорска бурый медведь напал на отца и сына. Хищник ворвался в дачный дом и убил мужчин, после чего покинул посёлок. Из-за инцидента было выдано разрешение на отстрел животного.