Симферополь, 2 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. В Запорожской области на ореховском направлении активизировались бои. Об этом 2 марта сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС

«Наши войска освободили порядка 6 кв. км в направлении села Щербаки», ― процитировало «РИА Новости» Рогова.

Он также добавил, что бои продолжаются на времевском направлении на стыке границ Запорожской области и Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины. По словам Рогова, здесь российские военные освободили порядка 5 тыс. кв. км севернее Бурлацкого и продвигаются в сторону Веселого.

Как передавало ИА Регнум, Рогов 27 февраля сообщил о начале боёв за освобождение села Бурлацкого у границы ДНР. Этот населенный пункт российские войска освободили 1 марта. Также подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили Скудное на времевском направлении.

Российские военные нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское Днепропетровской области. Формирования противника потеряли на данном участке до 160 бойцов.

Также российские подразделения продвигаются на купянском участке фронта. Здесь бойцы ВС РФ отрезали группу украинских военных от основных сил противника. В одной из лесопосадок проводятся активные штурмовые действия. ВС России контролируют примерно 70% этого участка местности.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля проинформировал, что в ДНР, Запорожской и Херсонской областях российские военные освободили около 75% территории, ещё 1% территории осталось освободить в Луганской Народной Республике.