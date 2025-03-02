Сухум, 2 марта, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба одержал победу во втором туре выборов президента республики, он избран главой государства, сообщил 2 марта ЦИК Абхазии.

Petrov Sergey/Global Look Press Бадра Гунба

От суммы голосов, поданных за обоих кандидатов (без учёта испорченных бюллетеней и голосования против всех), Гунба набрал 56,85%, а его конкурент Адгур Адзинба — 43,15%.

Явка во втором туре выборов выросла и составила более 70%. Наблюдатели отметили, что рост числа граждан, принявших участие в голосовании, стал следствием занятой ими активной гражданской позиции.

Центризбирком Абхазии зафиксировал нарушения при проведении второго тура выборов, однако они не оказали какого-либо влияния на результат голосования, заявил журналистам глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Гунба объявил о своей победе в ночь на 2 марта на встрече с сотрудниками избирательного штаба. Он отметил, что граждан Абхазии оказали ему доверие и что его победа должна стать победой всего народа республики ради её будущего.

Как передавало ИА Регнум, выборы в Абхазии впервые прошли без российских наблюдателей. СМИ ранее сообщили, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Следственный комитет РФ заявил, что проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии.

Вечером 1 марта Маршан сообщил, что в Гагрском районе республики в ходе проведения второго тура выборов произошла попытка вторжения на избирательный участок. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы.

В свою очередь официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что в Абхазии в ходе второго тура выборов и дальнейшего подсчёта результатов произошли нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм».