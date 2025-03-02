Белград, 2 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. У организаторов протестов в Сербии нет шансов свергнуть президента страны Александра Вучича. Об этом ТАСС заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

IMAGO/Aleksandar Djorovic/Global Look Press

«У них нет ни одного человека, который мог бы сместить Александра Вучича. Их основная проблема в том, что у них нет ни одной подходящей личности», — сказал Вулин.

По его словам, организаторы протестов пытаются спровоцировать инцидент, который приведет к серьезной политической проблеме. Вулин отметил, что у них нет единого политического курса и того, кто смог бы выйти перед действующим президентом Сербии со словами, что может справиться лучше него.

Он подчеркнул, что оппозиция, возможно, и подготовила кого-то, но среди них «нет достойных имен и личностей».

1 ноября 2024 года во втором по величине городе Сербии Нови-Саде при обвале козырька здания погибло 15 человек. Трагедия спровоцировала массовые митинги. Протесты по-прежнему не стихают и охватывают все большее количество городов. К митингам студентов, которые и организовали первые большие шествия, присоединились адвокаты, фермеры, преподаватели, а забастовку начинают и крупные государственные компании.

28 января премьер-министр Вучевич официально сообщил, что подал прошение об уходе в отставку. Своё решение он объяснил протестами в стране и расколом в обществе.

Президент страны Александр Вучич ранее отметил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, использовав студентов и других участников протестных акций. Глава государства подчеркнул, что власти будут до последнего момента ждать, прежде чем дать ответ на действия демонстрантов.

Вучевич считает, что массовые протесты, охватившие Сербию, управляются из-за границы. По его словам, их организаторы ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям. Он добавил, что таким образом Сербию умышленно ставят под угрозу как государство.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко также усмотрел в протестах вмешательство извне.

В Кремле отметили, что власти Сербии не обращались к российской стороне за поддержкой после отставки премьер-министра страны. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами.