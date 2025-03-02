Лондон, 2 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Великобритания и Франция вместе с киевскими властями начнут разработку плана по мирному урегулированию украинского конфликта, а затем предоставят его Соединённым Штатам. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

IMAGO/Henri Szwarc / Starface/Global Look Press

«Великобритания вместе с Францией и, возможно, рядом других стран будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США», — отметил он.

2 марта в Лондоне запланирована встреча европейских лидеров с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить Украине после урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 марта Зеленский после провального визита в Вашингтон прилетел в Лондон. Его визит был обусловлен приглашением британской стороны. Стармер лично встретил главу киевского режима, а также пообещал поддерживать Украину. Позже Стармер также призвал Зеленского вернуться в Белый дом и помириться с президентом США Дональдом Трампом.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».

25 февраля МИД России также заявил, что европейцы лишились права на участие в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, когда встали на рельсы милитаризма.