Москва, 2 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки Вооружённых сил России нанесли поражение ВСУ в районе Краматорска и ещё семи населённых пунктов Донецкой Народной Республике. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили до 320 человек, также противник потерял несколько единиц техники. Кроме того, подразделения Южной группировки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ.

Также 2 марта в военном ведомстве проинформировали о нанесении ударов по объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. За сутки в зоне проведения спецоперации были сбиты 62 беспилотника ВСУ. Потери противника в указанный срок составили более 1300 человек.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил: несмотря на то, что темпы наступления российских войск в Донбассе замедлились, на других участках фронта ВСУ терпят поражение за поражением. В будущем это может привести к серьёзным изменениям стратегического масштаба, указал эксперт.