Москва, 2 марта, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки обнаружили и уничтожили 62 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 2 марта сообщило Минобороны РФ.

MOD Russia

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 656 самолётов, 283 вертолёта, 45 086 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 954 танка и других боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 1 марта, российские средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ Белгородской областью. В ночь на 1 марта подразделения противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников. В ночь на 28 февраля ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона.