Москва, 2 марта, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий украинского оборонного комплекса. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке в Telegram-канале.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

В ведомстве добавили, что в минувшие сутки авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ также нанесли поражение цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 147 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в Минобороны РФ.

Указано также, что подразделения Южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, бойцы группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, а бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1365 военных. Наибольшие потери противник понес в зоне действия российских воинских группировок «Юг» и «Центр» — до 320 и 475 бойцов соответственно. Группировки ВС России «Север», «Запад», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 25, 240, 190 и 115 бойцов соответственно.

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры с поражением командно-наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Работу FPV-дрона корректировал другой беспилотник. В момент удара по командно-наблюдательному пункту, расположенному в полуразрушенном здании, в нём находился личный состав украинской армии, добавили в МО РФ.