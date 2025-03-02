Москва, 2 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал основное оружие, которое ВСУ используют для атак на Курскую область. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба СК.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Global Look Press

«Реактивные системы залпового огня ATACMS и HIMARS являются основным оружием ВСУ для атак на Курскую область», — сказал председатель Следственного комитета в интервью ТАСС.

Бастрыкин также рассказал, что наиболее смертоносное оружие поставляют ВСУ Британия, Канада и Германия. Западные политики должны нести ответственность за гибель мирных граждан России от оружия, поставляемого ими киевскому режиму, подчеркнул председатель СК.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что за время боёв в Курской области ВСУ потеряли более 64 тыс. человек, а также тысячи единиц техники и вооружений, включая 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS.

Председатель Военно-научного комитета ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин ранее отмечал, что российские силы ПВО стали более эффективно противостоять англо-французским крылатым ракетам Storm Shadow и тактическим баллистическим ракетам ATACMS. Результатом ведущихся в России исследований стала также способность средств ПВО сбивать беспилотники противника в более широком диапазоне высот и скоростей, отметил Трушин.