Вашингтон, 2 марта, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) уже в скором времени может перестать существовать. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, НАТО, возможно, переживает свои «последние дни».

«Мы можем стать свидетелями конца НАТО и начала того, что можно было бы назвать Организацией европейского договора», ― считает эксперт.

Он также указал на то, что приверженность альянсу со стороны США ослабевает. Настойчивые требования американского президента Дональда Трампа к европейским лидерам увеличить свои оборонные бюджеты в сочетании с его недавней размолвкой с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете вызвали беспокойство среди членов НАТО.

«Это вобьет клин глубоко в сердце альянса, и это выплеснется за пределы Украины — в вопросе о том, можно ли доверять США как партнеру», — добавил отставной адмирал.

Как сообщало ИА Регнум, курирующий департамент эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск согласился с предложением по выходу Соединенных Штатов Америки из НАТО и ООН.

Французский военный эксперт Режи Шамань 2 января заявил, что Североатлантический альянс не исчез после распада СССР, однако эта судьба ожидает его в ближайшее время из-за отсутствия глобального потенциала. По его прогнозу, уже через пять лет может не оказаться ни НАТО, ни ЕС.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что причиной уничтожения НАТО, как и Европейского союза, станет Украина.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что Североатлантический альянс сейчас слаб, и после конфликта на Украине судьба НАТО может быть незавидной. По его словам, НАТО не уцелеет и пойдёт ко дну.