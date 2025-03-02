Лондон, 2 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал главу киевского режима Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и помириться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Global Look Press

«Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете в пятницу (28 февраля — Прим. ред.)», — указано в публикации.

В то же время Стармер сообщил, что визиту главы киевского режима очень рады на Даунинг-стрит.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Вечером 1 марта Зеленский после провального визита в Вашингтон прилетел в Лондон. Его визит был обусловлен приглашением британской стороны. Стармер лично встретил главу киевского режима, а также пообещал поддерживать Украину.