Бали, Индонезия, 2 марта, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Десятки россиян подхватили на Бали лихорадку денге — смертельно опасное заболевание, которое переносят комары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Day Donaldson

С начала января в Индонезии зафиксировали более 6 тыс. случаев заражения, в том числе в популярных среди туристов районах Чангу, Улувату и Семиньяк. По официальным данным, болезнь уже унесла 28 жизней.

Ситуация ухудшается в сезон дождей, предупреждают местные власти. Чтобы снизить риск заражения, дома обрабатывают специальными средствами против насекомых.

Переносится болезнь тяжело: воспаляется место укуса, у некоторых распухают и отнимаются ноги, возникают сильные боли в животе. Пострадавшие жалуются на галлюцинации, пожелтение кожи и мучительную жажду.

Одна из россиянок рассказала, что в больнице её держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные препараты. Позже началась тромбоцитопения — стали лопаться капилляры, началось носовое кровотечение. Однако на четвёртый день ей стало лучше, и её выписали.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Роспотребнадзор планировала проверить информацию о неизвестном заболевании в Индии, от которого умерли 17 человек. В общей сложности в стране зарегистрировано 38 случаев, все среди членов трёх семей. У больных наблюдалась лихорадка, тошнота и слабость, а у погибших — отёк мозга. Причиной болезни являются токсины, но точное вещество пока не установлено. Роспотребнадзор оперативно получает данные о случаях заболевания через научные центры и лаборатории.

Также в пунктах пропуска через государственную границу России работает система «Периметр», выявляющая инфекционные заболевания у прибывающих из стран с плохой эпидемиологическая ситуация.