Москва, 2 марта, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Самое смертоносное оружие Вооружённым силам Украины (ВСУ) поставляет Германия, Великобритания и Канада. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причём наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — отметил он в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что европейские страны поставляют киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Бастрыкин добавил, что из этих стран ВСУ также получают ударные беспилотники, которые активно используются для атак по гражданским объектам РФ.

Как передавало ИА Регнум, Бастрыкин также возложил вину за гибель россиян от рук бойцов ВСУ на страны ЕС, которые, говоря о мире, продолжают поставлять киевскому режиму вооружения. По словам главы СК, с начала СВО украинские формирования с помощью западных вооружений атаковали территории 34 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения спецоперации, в результате чего погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребёнка.