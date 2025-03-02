Москва, 2 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Новые внешнеполитические конфигурации администрации США во многом совпадают с российскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с видением РФ», — сказал Песков.

По его словам, Россия и США пытаются наладить отношения, но из-за действий прежней администрации в Вашингтоне путь будет долгим.

Ранее Песков подчеркнул, что Россия хочет выстраивать диалог на основе взаимного уважения и взаимной выгоды не только с Соединёнными Штатами Америки, но и со всеми странами в мире.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии ФСБ РФ заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов. Именно системные, стратегические проблемы в мировой архитектуре международных отношений, которые приобрели колоссальный объем, спровоцировали кризисы в разных регионах мира, в том числе на Украине, уточнил президент РФ.

В этот же день Дональд Трамп положительно оценил переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия действовала очень хорошо.