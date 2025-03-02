Москва, 2 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. Об этом 2 марта журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент беседы Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

White House/Global Look Press

Представитель Кремля отметил, что сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить отношения.

«Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двухсторонних отношений. Но если будет сохранятся политическая воля двух лидеров, президента [РФ Владимира] Путина и президента [США Дональда] Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», ― считает Песков.

Как передавало ИА Регнум, прогресс в налаживании отношений между Россией и США наметился после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Главы государств, в частности, обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта. Они также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта, а также создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями, на которой обсуждалась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча длилась более шести часов.

Трамп 24 февраля заявил, что РФ и США в рамках переговоров по Украине обсуждают крупные экономические проекты. Он назвал «превосходными» свои контакты с президентом России.

Путин, в свою очередь, заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов.