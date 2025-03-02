Москва, 2 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Новые власти Соединённых Штатов меняют политические конфигурации в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

«Мы голосуем за одну резолюцию ГА ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, позиции Москвы и Вашингтона во многом совпадают, и сейчас предпринимаются попытки наладить отношения между державами.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля ГА ООН приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Киевом, а другая — Вашингтоном. Проект США состоял из трёх пунктов, в нём указывалось, что ГА ООН скорбит о трагической гибели людей в период российско-украинского конфликта, просит о скорейшем прекращении конфликта и призывает к прочному миру между РФ и Украиной.

При этом Совбез ООН в тот же день утвердил предложенную США резолюцию в исходном виде, без поправок со стороны ЕС. Представители Британии и Франции не воспользовались правом вето. Россия, Китай и США проголосовали «за».

Принятая резолюция Совбеза ООН по Украине без осуждения России с призывом к миру задаёт правильные рамки. США впервые проголосовали против, с точки зрения статуса документ имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.