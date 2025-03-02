Махачкала, 2 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. В связи с обнаружением у границ Дагестана БПЛА в республике был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом утром 2 марта сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 марта в 09:36 Росавиация вела ограничения на работу аэропорта Грозного. Они действовали до 10:24 мск.

За три года с начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали более 30 российских регионов, расположенных вне зоны спецоперации, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, киевский режим во время своих атак применяет в том числе западное вооружение: ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотники.