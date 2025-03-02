Москва, 2 марта, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Россия и США пытаются наладить отношения, но для этого потребуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Синицын/ТАСС

По его словам, новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением Москвы. В частности, представители России и США голосуют за одну резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с абсолютно сбалансированными формулировками по украинскому кризису, хотя прежде этого нельзя было представить.

«Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля в видеоинтервью, записанном 26 февраля и опубликованном 1 марта в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, при сохранении политической воли двух лидеров — президента России Владимира Путина и его коллеги Трампа — этот путь можно будет преодолеть успешно и довольно быстро.

Что касается перспектив экономического сотрудничества, то нужно уже сейчас очерчивать круг возможных сфер для взаимодействия, но этот путь будет более долгим, ждать быстрых результатов не стоит, предупредил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля Песков заявил, что российско-американские отношения предстоит восстановить в три этапа. Сначала нужно снова наладить диалог между Москвой и Вашингтоном, затем урегулировать украинский кризис. После этого можно будет говорить о возможном торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, для которого имеются очень широкие перспективы, пояснил он.

Песков отметил, что президенты Путин и Трамп уже проявили политическую волю к восстановлению диалога, однако о доверии к Соединенным Штатам речи пока не идет, а разрушенные отношения невозможно восстановить в одночасье.

Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на первых за долгое время очных переговорах стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, речь шла об устранении искусственных ограничений в работе дипмиссий и создании рабочих групп высокого уровня для начала работы по украинскому кризису.