Москва, 2 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Ответственность за гибель россиян от рук бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) лежит на европейских странах, которые продолжают поставлять оружие киевскому режиму. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Александр Бастрыкин

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далёких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам главы СК, с начала СВО украинские формирования с помощью западных вооружений атаковали территории 34 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения спецоперации, в результате чего погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля газета Politico написала, что ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия, от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и что этот пакет станет одним из самых крупных.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая иностранная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации на Украине, а поставки вооружений киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.