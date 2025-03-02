Берлин, 2 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Радикальные экоактивисты облили краской витрину магазина Tesla в одном из торговых центров Берлина. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Michael Kuenne/Global Look Press

По информации газеты, активисты из движения Neue Generation выступили против американского предпринимателя Илона Маска, который, помимо руководства Tesla, также возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

1 марта во время акции три участника движения стояли с плакатами напротив витрины торгового центра Mall of Berlin, облитой синей краской. На одном из плакатов было написано: «Наше общество — не игрушка для правых», на другом изображён перечеркнутый Маск, якобы демонстрирующий жест, напоминающий приветствие нацистов. Третий плакат содержал название движения.

Правоохранительные органы оперативно пресекли акцию. Личности нарушителей уже установлены, против них возбуждены уголовные дела, в том числе за незаконное проникновение и причинение имущественного ущерба.

Движение Neue Generation («Новое поколение») применяет обычно радикальные методы в своих акциях, такие как блокировка дорог и нанесение ущерба имуществу, с целью привлечения внимания к проблемам изменения климата.

Поводом для протеста радикалов протеста стали недавние высказывания Маска в немецкой прессе Welt. Он неоднократно поддерживал правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), поздравлял её сопредседателя Алису Вайдель со вторым местом на выборах в бундестаг и заявлял, что партия признана на международном уровне, поддерживая контакты с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме того, 17 февраля Маск написал в соцсетях, что Германию необходимо «освободить ещё раз», что вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в Лондоне члены движения Just Stop Oil вновь облили томатным супом картины Ван Гога в Национальной галерее. На этот раз пострадали две версии «Подсолнухов» (1888 и 1889 годов). Нападение произошло всего через час после того, как двое активистов были приговорены к 20 месяцам тюрьмы за аналогичные действия в 2022 году.