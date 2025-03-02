Богородское, Московская область, 2 марта, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Пожар на складе пластиковой продукции в Богородском районе Подмосковья локализовали на площади 9,5 тыс. кв. м, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

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В здании в деревне Большое Буньково рухнула кровля, площадь обрушения составила 2,5 тыс. кв. м. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, специалисты передвижной лаборатории анализируют пробы воздуха, добавили в ведомстве.

«Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в тушении пожара на складе задействованы 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники. В МЧС не называли предварительную причину пожара и не сообщали о пострадавших.