Грозный, 2 марта, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Аэропорт Северный в городе Грозном возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения действовали с 09:36 до 10:24 мск, и подчеркнул, что обеспечение безопасности — главный приоритет в работе экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 февраля Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы, они действовали до 06:10 мск 1 марта. Решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Ночью 28 февраля временные ограничения также действовали в столичном аэропорту Шереметьево. Их ввели в 02:41 и отменили в 03:45 мск.

Международный аэропорт имени В. И. Севастьянова в Сочи не принимал и не отправлял рейсы с 01:47 до 08:00 мск 26 февраля. За период действия ограничений, введенных в целях безопасности, на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, следовавших в Сочи.