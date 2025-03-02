Вашингтон, 2 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса на горнолыжном курорте в Вермонте после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом Доме. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«Вэнса, который привез свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу (1 марта ― Прим. ред.) встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины», — говорится в материале.

По данным телеканала, сотни человек несли плакаты, в которых обвиняли вице-президента в предательстве и советовали ему «кататься на лыжах в России».

Источник телеканала сообщил, что Вэнс и его семья планировали остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но из-за митингующих переехали в другое место. В итоге вице-президент США катался на другой стороне горы, чтобы избежать толпы, но протестующие собрались и там.

Действия проукраинских активистов вызвали недовольство и у отдыхающих. Один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их идиотами.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда обсуждали тему мирного урегулирования украинского конфликта.

В ходе беседы американский лидер заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров, глава киевского режима выступил против. Трамп после публичной перебранки попросил Зеленского уехать. Совместную пресс-конференцию отменили, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя произошедшее, отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться. По ее словам, Трамп и Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на официальной встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она.