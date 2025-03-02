Дублин, 2 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Переговоры между главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне прошли по заготовленному сценарию. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Martyn Wheatley/Global Look Press

«Штармерфюрер и Наркофюрер присели поговорить (точно не по сценарию). А проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь», — возмутился журналист.

2 марта в Лондоне запланирована встреча европейских лидеров с участием Зеленского. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить киевскому режиму после урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 марта Зеленский после провального визита в Вашингтон прилетел в Лондон. Его визит был обусловлен приглашением британской стороны. Стармер лично встретил главу киевского режима, а также пообещал поддерживать Украину.

2 марта Зеленский также проведёт переговоры с королём Великобритании Карлом III и с представителями Евросоюза.