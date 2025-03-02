Москва, 2 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Суд в Москве пригововорил сотрудника ПВЗ Wildberries к принудительным работам за хищение отмененных товаров на сумму 356 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Alexey Belkin/Global Look Press

Как пишет агентство, сотрудник пункта выдачи заказов оформлял товары через свой личный кабинет в ПВЗ, где и работал, с оплатой после получения. В течение года мужчина сканировал товары, одновременно отменяя заказы в приложении. После обвиняемый удалял их из программы, в которую товары поступали на возврат, чтобы не было возможности в дальнейшем их отследить. Аналогичным образом похищались товары людей, отказавшихся от их покупки.

Обвиняемый отказался от дачи показаний в суде, однако фактически признал вину, заявив, что готов возместить причиненный ущерб. Свои действия он объяснил тяжелым материальным положением.

В итоге его приговорили к полутора годам принудительных работ и взысканию 326 тыс. руб., так как почти 30 тыс. руб. он добровольно возместил во время следствия.

Как передавало ИА Регнум, неизвестная женщина по поддельным документам похитила из ПВЗ СДЭК в Санкт-Петербурге посылку с MacBook стоимостью 250 тыс. руб., адресованную петербурженке Анне Коршун от друга из Тулы.

Согласно данным, отправитель попросил Анну передать гаджет покупателю, однако за день до похода в ПВЗ ей пришло уведомление, что посылку забрали. Девушка написала заявление в полицию, правоохранители разыскивают преступницу.