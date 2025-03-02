Суд приговорил сотрудника ПВЗ к принудительным работам за хищение товаров
Суд вынес приговор работнику ПВЗ Wildberries за хищение товаров на ₽356 тысяч
Москва, 2 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Суд в Москве пригововорил сотрудника ПВЗ Wildberries к принудительным работам за хищение отмененных товаров на сумму 356 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Как пишет агентство, сотрудник пункта выдачи заказов оформлял товары через свой личный кабинет в ПВЗ, где и работал, с оплатой после получения. В течение года мужчина сканировал товары, одновременно отменяя заказы в приложении. После обвиняемый удалял их из программы, в которую товары поступали на возврат, чтобы не было возможности в дальнейшем их отследить. Аналогичным образом похищались товары людей, отказавшихся от их покупки.
Обвиняемый отказался от дачи показаний в суде, однако фактически признал вину, заявив, что готов возместить причиненный ущерб. Свои действия он объяснил тяжелым материальным положением.
В итоге его приговорили к полутора годам принудительных работ и взысканию 326 тыс. руб., так как почти 30 тыс. руб. он добровольно возместил во время следствия.
Как передавало ИА Регнум, неизвестная женщина по поддельным документам похитила из ПВЗ СДЭК в Санкт-Петербурге посылку с MacBook стоимостью 250 тыс. руб., адресованную петербурженке Анне Коршун от друга из Тулы.
Согласно данным, отправитель попросил Анну передать гаджет покупателю, однако за день до похода в ПВЗ ей пришло уведомление, что посылку забрали. Девушка написала заявление в полицию, правоохранители разыскивают преступницу.