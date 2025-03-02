Москва, 2 марта, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Пока неизвестно, как измениться позиция Евросоюза на фоне нового витка развития российско-американских отношений. Об этом 2 марта журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент беседы Зарубин опубликовал в Telegram-канале

«Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим. Время покажет», ― отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, прогресс в налаживании отношений между России и США наметился после телефонного разговора президентом двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Главы государств, в частности, осудили вопрос об урегулировании украинского конфликта. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран, отмечал Лавров.

27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча длилась более шести часов.

Трамп 28 февраля в начале встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленскимназвал «превосходными» свои контакты с президентом России.