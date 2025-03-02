Москва, 2 марта, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пока не предпринимал реальных шагов для установления контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Макрон ранее говорил, что готов общаться с Путиным, однако никаких реальных шагов он в этом направлении не делал, напротив, Франция скорее занимала позицию в пользу продолжения боевых действий любыми средствами», — отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что позиция европейских стран в настоящее время трансформируется из-за неожиданно возникшей динамики в российско-американских отношениях.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявлял о готовности переговорить с президентом России «в подходящий момент» в цикле урегулирования конфликта на Украине. Он утверждал, что никогда не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину и планов у Парижа таких пока нет. По словам Макрона, европейские союзники Украины думают о предоставлении ей гарантий безопасности.