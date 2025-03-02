Мишин оценил влияние международного отстранения на фигурное катание в РФ
Мишин: российское фигурное катание прогрессирует, несмотря на отстранения
Москва, 2 марта, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Российское фигурное катание продолжает развиваться, несмотря на международное отстранение. Об этом заявил заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин.
«Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует», — процитировало ТАСС специалиста.
Мишин отметил, что в каких-то видах спорта есть рост, а в каких-то резкого изменения не происходит, идет накопление сил. В отечественном фигурном катании, по его словам, всё благополучно.
«Залог того, что наше фигурное катание по-прежнему развивается, прежде всего в системе, существующей в фигурном катании, в системе соревнований, отборов, маленьких стартов олимпийских надежд», ― пояснил заслуженный тренер.
Также важным моментом, по его словам, является система судейства, подготовка судей и тренеров, система высшего образования в спорте. Мишин отметил, что это и есть основа для того, чтобы российское фигурное катание хорошо развивалось.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. При этом в сентябре 2024 года союз продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Президент РФ Владимир Путин ранее обвинил МОК в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, подчеркнул глава государства
Заслуженный мастер спорта России, хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в октябре прошлого года заявил, что в стране падает интерес к фигурному катанию. Он отметил, что из-за бесконечной ротации в разных шоу одних и тех же фигуристов проекты теряют эксклюзивность. При этом он добавил, что зрители с теплом относятся к спортсменам.
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина 10 февраля заявила, что однополые дуэты могут разнообразить фигурное катание и привлечь к нему больше интереса. Парламентарий добавила, что не видит ничего негативного в этом, и привела в пример существующую практику в других странах.
Мишин также не усмотрел ничего отрицательного в однополом парном катании. В разговоре с ИА Регнум он отметил, что такой опыт у России уже был. Специалист отметил, что сейчас фигурное катание на хорошем подъеме и привлекает большой общественный интерес.