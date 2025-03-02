Москва, 2 марта, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Российское фигурное катание продолжает развиваться, несмотря на международное отстранение. Об этом заявил заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует», — процитировало ТАСС специалиста.

Мишин отметил, что в каких-то видах спорта есть рост, а в каких-то резкого изменения не происходит, идет накопление сил. В отечественном фигурном катании, по его словам, всё благополучно.

«Залог того, что наше фигурное катание по-прежнему развивается, прежде всего в системе, существующей в фигурном катании, в системе соревнований, отборов, маленьких стартов олимпийских надежд», ― пояснил заслуженный тренер.

Также важным моментом, по его словам, является система судейства, подготовка судей и тренеров, система высшего образования в спорте. Мишин отметил, что это и есть основа для того, чтобы российское фигурное катание хорошо развивалось.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. При этом в сентябре 2024 года союз продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Президент РФ Владимир Путин ранее обвинил МОК в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, подчеркнул глава государства

Заслуженный мастер спорта России, хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в октябре прошлого года заявил, что в стране падает интерес к фигурному катанию. Он отметил, что из-за бесконечной ротации в разных шоу одних и тех же фигуристов проекты теряют эксклюзивность. При этом он добавил, что зрители с теплом относятся к спортсменам.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина 10 февраля заявила, что однополые дуэты могут разнообразить фигурное катание и привлечь к нему больше интереса. Парламентарий добавила, что не видит ничего негативного в этом, и привела в пример существующую практику в других странах.

Мишин также не усмотрел ничего отрицательного в однополом парном катании. В разговоре с ИА Регнум он отметил, что такой опыт у России уже был. Специалист отметил, что сейчас фигурное катание на хорошем подъеме и привлекает большой общественный интерес.