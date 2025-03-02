Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 2 марта, 2025, 09:50 — ИА Регнум. Пожар в двухэтажном многоквартирном доме произошел в городе Губкинском на Ямале, пострадал один человек. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 913 кв. м, открытое горение ликвидировано. Дом, как следует из опубликованного МЧС видео, сгорел практически полностью.

Пожар начался в одной из квартир на втором этаже. К моменту прибытия пожарных из окон шел густой черный дым. К тушению привлекли 46 специалистов и 16 единиц техники.

Из дома на улицу вывели 20 жильцов, в том числе семерых детей. Чтобы обогреть людей, к дому отправили два автобуса и развернули пункт временного размещения.

«При эвакуации пострадала девушка 2002 года рождения», — сообщил замначальника городской пожарно-спасательной части №12 Адель Нигиматзянов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января пожар вспыхнул в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области, позже его ликвидировали на площади 480 кв. м. В доме проживали 11 пожилых людей, восемь из них погибли, одному потребовалась помощь врачей, проинформировал губернатор Александр Соколов. Он добавил, что в причинах пожара предстоит разобраться экспертам и правоохранителям.