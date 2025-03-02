Москва, 2 марта, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок для фишинга. Об этом 2 марта сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

ИА Регнум

Эксперт в беседе с изданием Lenta.ru напомнил, что во многих рассылках по электронной почте есть опция «отписаться». Для этого необходимо перейти по ссылке в письме, которая чаще всего бывает безопасной.

«Но в некоторых случаях может вести на фишинговый ресурс», — предупредил специалист.

Опасность для пользователя функция «отписаться» представляет тогда, когда злоумышленники подделали письмо и встроили в него свою кнопку. В таком случае почтовый сервис может не распознать вредоносную ссылку, особенно если она ведет не на прямую установку вируса, а на фишинговый сайт.

Несмотря на то, что почтовые сервисы применяют целый ряд механизмов для защиты от вредоносного программного обеспечения, ни один из них не может обеспечить пользователям абсолютную защиту, отметил Кузьменко.

Как сообщало ИА Регнум, управление Росреестра по Москве 25 февраля предупредило о том, что злоумышленники, выдавая себя за сотрудников федеральной службы, начали рассылать гражданам через мессенджеры ссылки, якобы ведущие к оплате госпошлины за операции с недвижимостью. Это попытка выведать личные данные пользователей, подчеркнули в ведомстве. В Росреестре настоятельно рекомендовали не отвечать на такие сообщения и блокировать подозрительные контакты.

Юрист Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков рассказал, что мошенники начали запрашивать СНИЛС у граждан. Один из способов получения этих данных — фальшивые вакансии, когда злоумышленники предлагают работу и требуют предоставить этот документ. Кроме того, мошенники часто используют фишинговые сайты и предлагают «выплаты» от имени государственных органов, пояснил эксперт.

В МВД 16 декабря предупредили о краже аккаунтов в Telegram через фейковую подписку. В ведомстве рассказали, что мошенники предлагают подписаться на ресурсы Wildberries для предпринимателей, чтобы завладеть доступом к аккаунтам в Telegram.