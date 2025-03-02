Вашингтон, 2 марта, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

AP/TASS Александр Овечкин

В игре, которая завершилась победой «Лайтнинг» со счетом 3:1, Овечкин забросил одну шайбу. Ворота соперников он поразил на 57-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 884-м в НХЛ.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги после легендарного Уэйна Гретцки. После матча с «Тампой» Овечкину осталось забить всего 10 шайб, чтобы повторить рекорд канадца, на счету которого 894 гола. Следующая игра с участием команды Овечкина состоится в ночь на 4 марта.

Первой звездой матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, второй — нападающий Гейдж Гонсалвес.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля капитан «Вашингтон Кэпиталз» был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 39-летний нападающий оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 7:3.

5 февраля Овечкин отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Флорида Пантерз». «Вашингтон» уверенно переиграл соперников со счетом 6:3. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу Овечкина за 0,1 секунды до конца игры. По его словам, такой гол — в истинной манере российского хоккеиста.

В январе Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. В этом рейтинге он уступил лидерство канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Ключевым фактором в пользу канадского хоккеиста стал его решающий год в финале домашней Олимпиады-2010.

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).