Москва, 2 марта, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Российские военные отрезали группу бойцов ВСУ от основных сил противника на купянском участке фронта. Об этом сообщил командир одного из подразделений группировки ВС РФ «Запад» с позывным Контора «РИА Новости».

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что в одной из лесопосадок проводятся активные штурмовые действия. ВС России контролируют примерно 70% этого участка местности.

«На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около 5-8 человек сидит до сих пор», — рассказал Контора.

По его словам, бойцы группировки «Запад» простреливают все пути подхода к лесополосе, поэтому ВСУ уже не могут ничего туда подвезти. Они пытаются сбросить своим бойцам боеприпасы или еду, но российские военные «по ним также работают».

Российские штурмовики продвигаются на этом участке, а группы БПЛА планомерно уничтожают укрепрайон противника, добавил Контора.

Минобороны России 1 марта проинформировало об улучшении тактического положения подразделений группировки войск «Запад». В ведомстве уточнили, что военные нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР.