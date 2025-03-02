Москва, 2 марта, 2025, 08:38 — ИА Регнум. Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 2 марта сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Расчет беспилотных летательных аппаратов российских десантников выявил и уничтожил командно-наблюдательный пункт противника», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что работу FPV-дрона корректировал другой беспилотник. В момент удара по командно-наблюдательному пункту, расположенному в полуразрушенном здании, в нём находился личный состав украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, глава российской администрации Херсонской области Виталий Ганчев 27 февраля сообщил, что подразделения российских войск расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол. По его словам, до крупнейшего населенного пункта этой части области — Купянска осталось всего несколько километров. Он добавил, что линия фронта медленно, но уверенно расширяется по всему участку купянского направления.

Российские военные 27 февраля уничтожили замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия ВСУ в Сумской области. Удар по позициям украинских подразделений севернее населенного пункта Шостка нанесли ракетой комплекса «Искандер».

Вооруженные силы России 1 марта нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Удары нанесли авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.