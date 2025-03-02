Екатеринбург, 2 марта, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Гражданин Мамедов, фигурант дела о гибели 44 жителей Свердловской области от метанола, в ходе судебного заседания сообщил, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

geralt Алкоголь

Согласно показаниям Мамедова, он работал на Ботаническом рынке, где торговал спиртом. За покупками к нему приходили лица с алкогольной зависимостью. Спирт ему привозил другой фигурант дела Гурбанов. Содержимое водой не разбавляли, наливали в бутылки, пояснил осужденный.

Преступная группа продавала контрафактный алкоголь с 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в Свердловской области от отравления суррогатным спиртом погибли 44 человека. В регионе провели широкомасштабную профилактическую акцию «Алкоголь». Тщательным проверкам подверглись все рыночные комплексы и торговые точки, а также физические и юридические лица, осуществляющие реализацию или хранение спиртосодержащей продукции.

По факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, возбудили уголовное дело. В сентябре 2022 года в Свердловской области начался судебный процесс о массовой гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем. Трое из семи фигурантов дела до заседания суда находились под стражей. В августе 2023 года в Екатеринбурге суд приговорил шесть фигурантов дела об отравлении суррогатом, от которого погибли 44 человека, к срокам до 6,5 года колонии общего режима.